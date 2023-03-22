В Ford назвали препятствия для перехода Британии на электрокары к 2035 году

По словам управляющего директора автомобилестроительной компании в Великобритании и Ирландии Лизы Брэнкин, страна не сможет отказаться от бензиновых автомобилей из-за нехватки общественных зарядных станций для электромобилей и планируемого введения налогов на импорт.

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Великобритания не сможет отказаться от бензиновых автомобилей в пользу электрокаров к 2035 году из-за нехватки общественных зарядных станций и планируемого введения налогов на импорт электромобилей. Об этом в среду заявила управляющий директор автомобилестроительной компании Ford в Великобритании и Ирландии Лиза Брэнкин газете Financial Times.

Переход на электромобили предполагает "создание обширной сети общественных зарядных станций", однако Брэнкин выразила неуверенность в том, "что существует план, позволяющий это сделать". Управляющий директор Ford привела в пример Норвегию, где зарядные станции установлены на каждой автостоянке.

Еще одной проблемой она назвала возможность введения тарифов на электромобили, импортируемые на Британские острова из континентальной Европы, после того как с 2024 года вступят в силу новые правила, связанные с выходом страны из Евросоюза. Британскому правительству "необходимо заняться решением этих проблем", считает она.