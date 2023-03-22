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1 час назад

Новый Honda Civic оказался в центре расследования из-за «залипающего» руля

Motor.ru

Только за 11 месяцев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило 145 обращений, в которых говорится, что у Сivic 2022-2023 годов выпуска «залипает» руль — кратковременно увеличивается усилие на рулевом колесе. Это происходит на высоких скоростях, причем в особенности характерно для автомобилей с небольшим пробегом. NHTSA инициировала расследование.

Владельцы новых Honda Civic жалуются на проблемы с рулевым управлением
Фото: © Honda© Honda

Надзорному органу предстоит провести испытания, оценить масштаб проблемы и насколько потенциальный дефект может быть опасен. Honda со своей стороны сотрудничает со следствием, и уже выпустила предупреждение для клиентов: в случае, если они столкнутся с «залипающим» рулем, им следует незамедлительно обратиться в сервисный центр — проблему устранят по гарантии, так как она в основном характерна для новых автомобилей.

Отзывная кампания пока не объявлена. Сначала NHTSA должна завершить расследование. В случае, если дефект подтвердиться, Honda обяжут отозвать новые Сивики, которых насчитывается около 280 тысячи штук.

Несколькими днями ранее стало известно, что Honda отзывает полмиллиона машин с дефектными ремнями безопасности — они не защелкиваются. Ремонт потребовался CR-V 2017-2019 годов выпуска, Accord 2018-2019 годов, Odyssey 2018-2020 годов и Insight 2019 года выпуска, которые были проданы в США.

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