Владельцы новых Honda Civic жалуются на проблемы с рулевым управлением

Только за 11 месяцев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) получило 145 обращений, в которых говорится, что у Сivic 2022-2023 годов выпуска «залипает» руль — кратковременно увеличивается усилие на рулевом колесе. Это происходит на высоких скоростях, причем в особенности характерно для автомобилей с небольшим пробегом. NHTSA инициировала расследование.

Фото: © Honda © Honda

Надзорному органу предстоит провести испытания, оценить масштаб проблемы и насколько потенциальный дефект может быть опасен. Honda со своей стороны сотрудничает со следствием, и уже выпустила предупреждение для клиентов: в случае, если они столкнутся с «залипающим» рулем, им следует незамедлительно обратиться в сервисный центр — проблему устранят по гарантии, так как она в основном характерна для новых автомобилей.

Отзывная кампания пока не объявлена. Сначала NHTSA должна завершить расследование. В случае, если дефект подтвердиться, Honda обяжут отозвать новые Сивики, которых насчитывается около 280 тысячи штук.