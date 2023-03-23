SsangYong Motor больше нет, теперь это KG Mobility

Южнокорейский производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов ещё прошлым летом вошёл в состав концерна KG Group и сейчас находится в процессе трансформации: появятся несколько новых направлений бизнеса, но автомобили пока остаются в центре внимания.

Фото: KG Mobility KG Mobility

По-корейски KG Group — это чеболь, специфическая для Южной Кореи форма организации группы компаний. Чеболями являются Samsung, Hyundai, LG и другие крупные корейские концерны, и вот теперь в чеболь KG Group полностью интегрирована бывшая SsangYong Motor.

KG Mobility

Основным бизнесом KG Group является производство химический удобрений, стали и экологически чистых материалов для различных областей промышленности. Также концерн владеет сетью кофеен и заведений быстрого питания (KFC Korea), производит мясные продукты, занимается логистикой, образованием, консалтингом, современными платёжными системами, строительством, утилизацией выработавших свой ресурс аккумуляторов и медиа-бизнесом.

SsangYong Motor вошла в состав KG Group в августе прошлого года после длившегося более полутора лет периода внешнего управления и поиска вариантов спасения компании. С 2011 года компанией SsangYong Motor владела индийская корпорация Mahindra & Mahindra, под её крылом SsangYong Motor не добилась сколь-нибудь заметных коммерческих успехов, приносила убытки и имела весьма скудное финансирование, а пандемия COVID-19 и вовсе довела SsangYong до предбанкротного состояния. Если бы не сделка с KG Group, то SsangYong Motor ещё минувшей осенью была бы ликвидирована и прекратила своё существование, но, к счастью, новый хозяин нашёлся, и теперь у SsangYong начинается новая жизнь под новым именем — KG Mobility.

Слухи о переименовании SsangYong появились сразу же после оформления сделки с KG Group, то есть в августе 2022 года, тогда предполагалось, что новыми именем будет KG SsangYong Mobility, но в декабре глава KG Group Квак Чжэ Сон (곽재선) объявил, что от имени SsangYong решено полностью отказаться, поскольку за последние годы за ним закрепился «болезненный имидж». Сегодня состоялось фактическое переименование SsangYong Motor в KG Mobility, обновлены адреса головных сайтов автопроизводителя, хотя в соцсетях и на некоторых региональных сайтах ещё долго будет мелькать SsangYong.

Переживать об утрате имени SsangYong вряд ли стоит, потому что это имя у компании не первое: начиналась она в 1954 году как Dong-hwan Motor, с середины 60-х до середины 80-х была известна как Shinjin Motor и Dong-A Motor, имя SsangYong получила в 1988-м, ну а теперь будет называться KG Mobility. Слово Mobility нынче очень популярное, оно подчёркивает гибкость, высокотехнологичность и разнонаправленность бизнеса.

Ключевые направления деятельности свежеиспечённой KG Mobility — это электромобили, машины специального назначения, беспилотные машины и подержанные машины. Объявлено, что KG Mobility будет покупать и перепродавать автомобили SsangYong, которым не более пяти лет и пробег которых не более 100 000 км, перед продажей будет проводиться полная диагностика и ремонт, если он необходим.