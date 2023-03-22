MINI прощается с нынешним поколением Clubman

Компания MINI выпустит 1969 «прощальных» универсалов Clubman.

Фото: © BMW © BMW

Количество автомобилей специальной серии отсылает к году появления модели на рынке — 1969-му. Тогда, в конце 60-х, дизайнер марки Рой Хейнс заявил, что с выходом универсала Clubman на рынок «исчезло убеждение, что только уродливые вещи могут быть функциональными». В преддверии появления Clubman Final Edition в компании отмечают, что эта модель остается «самой универсальной и практичной в линейке MINI».

Сlubman, каким мы его знали последние несколько лет, уходит в прошлое — MINI в скором времени снимет с производства модель актуального поколения. Но прежде, чем это произойдет, универсал получит «прощальную» спецверсию Final Edition.

Для нее будут доступны три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. А на задней стоке будет указан порядковый номер автомобиля — «1 из 1969». Такая же номерная табличка появится и в салоне. Сам же салон выполнен в темно-зеленом цвете Sage Dark Green с медными акцентами.

MINI Clubman

MINI Clubman

В техническом плане все, как у стандартного Сlubman: двухлитровая «турбочетверка» на 192 лошадиные силы, передний либо полный привод, а на некоторых рынках и дизельная модификация. На выбор предложат Cooper Сlubman и Cooper S Сlubman.

Известно, что как минимум 100 автомобилей ограниченной серии будут проданы в Великобритании, там цены на новинку начинаются от 37 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).