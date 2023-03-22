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43 минуты назад

В Россию могут привезти новый кроссовер Volkswagen Tuyue с китайского рынка

runews24.ru

В России может появиться кроссовер Volkswagen Tuyue, рестайлинговая версия которого начнет продаваться в Китае с 31 марта. Его планируют поставлять по схеме параллельного импорта.

В Россию могут привезти новый кроссовер Volkswagen
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Паркетник на модульной платформе MQB схож с Volkswagen Tiguan по габаритам. В салоне Tuyue, который получил широкие возможности для трансформации, есть цифровая приборная панель и современная мультимедийная система.

Продавать кроссовер в Китае будут с двумя турбодвигателями на выбор. Первый – новый 1,5-литровый агрегат мощностью 160 лошадиных сил. Также можно купить модель с 2-литровым двигателем, который генерирует 186 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В Китае машина будет стоить от 1,67 млн до 2,23 млн рублей по текущему курсу. В России ее оценят дороже.

Автоновости,Volkswagen Tiguan,Volkswagen,
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