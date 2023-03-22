Хэтчбек Volkswagen ID.3 получил обновление Gen.2

Полностью электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 теперь официально представлен во втором поколении, хотя объем изменений, откровенно говоря, делает его легким фейслифтингом.
Новый передний бампер с большими воздухозаборниками и отсутствием перфорации, которая раньше была фирменной чертой дизайна модельного ряда ID. Капот имеет вогнутые области, и общий вид стал чуть более спортивным. Фары могут похвастаться новыми светодиодными рисунками, а также были добавлены новые варианты отделки и дизайна колес.
Внутренняя компоновка осталась неизменной, но Volkswagen утверждает, что внес множество небольших улучшений на основе отзывов клиентов. Например, дверные панели новые, а подлокотники больше, чем раньше. Также есть новые варианты обивки, в частности, ткань под названием Artvelours Eco, которая на 71% состоит из переработанного материала. Название модели теперь находится на вентиляционных отверстиях посередине. Единственный доступный электродвигатель развивает мощность 204 л.с. и крутящий момент 310 Нм.