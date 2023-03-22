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1 час назад

Хэтчбек Volkswagen ID.3 получил обновление Gen.2

ПроКроссовер.ру

Полностью электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 теперь официально представлен во втором поколении, хотя объем изменений, откровенно говоря, делает его легким фейслифтингом.

Хэтчбек Volkswagen ID.3 получил обновление Gen.2
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Новый передний бампер с большими воздухозаборниками и отсутствием перфорации, которая раньше была фирменной чертой дизайна модельного ряда ID. Капот имеет вогнутые области, и общий вид стал чуть более спортивным. Фары могут похвастаться новыми светодиодными рисунками, а также были добавлены новые варианты отделки и дизайна колес.

Внутренняя компоновка осталась неизменной, но Volkswagen утверждает, что внес множество небольших улучшений на основе отзывов клиентов. Например, дверные панели новые, а подлокотники больше, чем раньше. Также есть новые варианты обивки, в частности, ткань под названием Artvelours Eco, которая на 71% состоит из переработанного материала. Название модели теперь находится на вентиляционных отверстиях посередине. Единственный доступный электродвигатель развивает мощность 204 л.с. и крутящий момент 310 Нм.

Автоновости,Volkswagen,
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