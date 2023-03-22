Хэтчбек Volkswagen ID.3 получил обновление Gen.2

Полностью электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 теперь официально представлен во втором поколении, хотя объем изменений, откровенно говоря, делает его легким фейслифтингом.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Новый передний бампер с большими воздухозаборниками и отсутствием перфорации, которая раньше была фирменной чертой дизайна модельного ряда ID. Капот имеет вогнутые области, и общий вид стал чуть более спортивным. Фары могут похвастаться новыми светодиодными рисунками, а также были добавлены новые варианты отделки и дизайна колес.