«Автотор» начал собирать китайские грузовики

Российский завод «Автотор» начал производить китайские грузовые автомобили. Пока это тестовая сборка, сообщает Motor.ru.

Фото: © Автотор © Автотор

Процесс начался на той же площадке, где раньше выпускали грузовые Hyundai HD. Бренды, которые будут там выпускать, не раскрываются.

Заместитель гендиректора «Автотора» Алексей Храмцовский уточнил, что для завода это новые партнеры. Во втором квартале текущего года будет запущено полноценное производство. К этому периоду на модели выдадут документы, которые необходимы для того, чтобы продавать машины на российском рынке.

Три компании из Китая назначены партнерами «Автотора» по грузовикам.

«Производить завод будет мало- и среднетоннажные машины полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, и все они имеют бескапотную компоновку», - пишет портал.

Отмечается, что в текущем году выпустят пять тысяч грузовиков. Также стало известно, что до конца года на конвейер должны встать электрические грузовые машины тех же китайских брендов.