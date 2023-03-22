Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

«Автотор» приступил к сборке китайских грузовиков

Лера Букина

Российский завод «Автотор» начал производить китайские грузовые автомобили. Пока это тестовая сборка, сообщает Motor.ru.

«Автотор» начал собирать китайские грузовики
Фото: © Автотор© Автотор

Процесс начался на той же площадке, где раньше выпускали грузовые Hyundai HD. Бренды, которые будут там выпускать, не раскрываются.

Заместитель гендиректора «Автотора» Алексей Храмцовский уточнил, что для завода это новые партнеры. Во втором квартале текущего года будет запущено полноценное производство. К этому периоду на модели выдадут документы, которые необходимы для того, чтобы продавать машины на российском рынке.

Три компании из Китая назначены партнерами «Автотора» по грузовикам.

«Производить завод будет мало- и среднетоннажные машины полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, и все они имеют бескапотную компоновку», - пишет портал.

Отмечается, что в текущем году выпустят пять тысяч грузовиков. Также стало известно, что до конца года на конвейер должны встать электрические грузовые машины тех же китайских брендов.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи китайских гибридных кроссоверов Lixiang L7 – их можно приобрести у ряда автодилеров. В частности, у дилера из Владивостока можно купить машину за 5,2 млн руб. В Новосибирске и Краснодаре Lixiang L7 обойдется в 5,5 млн руб. В столице автомобиль оценили в 7,15 млн руб.

Автоновости,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий