Крутые «капсулы времени»: легендарные автомобили со скромным пробегом

Некоторые покупатели изначально относятся к своим автомобилям как к инвестиции, особенно если речь идёт о достаточно редких или же уникальных моделях. Эксплуатировать музейный экспонат, конечно, никто не станет: подобные экземпляры если и выезжают из гаража, то только на тематические мероприятия. Примеры таких машин регулярно появляются в продаже. В нашей подборке — интересные и необычные родстеры, хот-хэтчи, суперкары, кабриолеты, кроссоверы и внедорожники с мизерным пробегом, недавно сменившие владельцев.