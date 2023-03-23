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37 минут назад

Крутые «капсулы времени»: легендарные автомобили со скромным пробегом

Motor.ru

Некоторые покупатели изначально относятся к своим автомобилям как к инвестиции, особенно если речь идёт о достаточно редких или же уникальных моделях. Эксплуатировать музейный экспонат, конечно, никто не станет: подобные экземпляры если и выезжают из гаража, то только на тематические мероприятия. Примеры таких машин регулярно появляются в продаже. В нашей подборке — интересные и необычные родстеры, хот-хэтчи, суперкары, кабриолеты, кроссоверы и внедорожники с мизерным пробегом, недавно сменившие владельцев.

1/36 BMW Z1. За 86 250 евро с молотка ушёл 33-летний родстер в идеальном состоянии, при этом на его одометре значится почти миллион километров. В 80–90-е годы производитель выставлял пробег новых автомобилей на уровне немного меньше нуля для компенсации расстояния, пройденного перед доставкой.
Фото: Motor.ru
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2/36 На этой машине с 1990 года выезжали всего пару раз, поэтому цифра 999 997 километров сохранилась. 170-сильная атмосферная 2,5-литровая «шестёрка» сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Основная фишка модели — убирающиеся вниз двери.
Фото: Motor.ru
3/36 Volkswagen Golf R32. 19-летний хот-хэтч продали за 104 тысячи долларов, при этом новый Golf R в США можно купить всего за 45 тысяч. Один из пяти тысяч экземпляров за свою жизнь проехал всего 156 километров и находится в прекрасном состоянии.
Фото: Motor.ru
4/36 3,2-литровый «атмосферник» VR6 выдаёт 241 лошадиную силу и 320 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая механика, а полный привод 4Motion предусматривает муфту Haldex.
Фото: Motor.ru
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5/36 Lamborghini Countach 25th Anniversary. Суперкар 1990 года выпуска с пробегом 249 километров продали за 775 тысяч долларов. В юбилейной модификации 25th Anniversary выпустили 657 или 658 единиц.
Фото: Motor.ru
6/36 Особое исполнение создали в 1988 году к четвертьвековому юбилею компании. 5,2-литровый атмосферный V12 (455 лошадиных сил и 500 Нм) обеспечивал разгон до «сотни» меньше чем за пять секунд и позволял набрать 295 километров в час.
Фото: Motor.ru
7/36 Lamborghini Countach 25th Anniversary. Другой экземпляр в этой версии оказался ненамного дешевле: его купили за 738 тысяч долларов, хотя проехала машина больше — 11,5 тысячи километров.
Фото: Motor.ru
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8/36 В своё время автомобиль сначала отправился на Ближний Восток, потом попал в Канаду, а в 2015 году добрался до США.
Фото: Motor.ru
9/36 Nissan GT-R Black Edition. Купе 2012 года выпуска с пробегом всего 150 километров, принадлежавшее Себастьяну Феттелю, оценили в четверть миллиона евро.
Фото: Motor.ru
10/36 3,8-литровый двухнаддувный V6 (537 лошадиных сил, 607 Нм), совмещённый с шестиступенчатым «роботом» и полным приводом, обеспечивает разгон до ста приблизительно за три секунды.
Фото: Motor.ru
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11/36 Range Rover Supercharged. В конце прошлого года в Москве выставили на продажу внедорожник за пять миллионов рублей. С 2009 года автомобиль преодолел всего полтысячи километров.
Фото: Motor.ru
12/36 Под капотом — мощнейший в гамме пятилитровый V8 с компрессором. Мотор выдаёт 510 лошадиных сил и 625 Нм, обеспечивает разгон до ста за 6,1 секунды и позволяет набрать 225 километров в час.
Фото: Motor.ru
13/36 Datsun Z. В конце прошлого года на онлайн-аукцион выставили сразу шесть культовых японских спорткаров в идеальном состоянии.
Фото: Motor.ru
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14/36 В коллекцию вошли три 240Z — один экземпляр 1970-го и два автомобиля 1973 года, 260Z 1974-го и пара 280Z — 1976-го и 1977-го.
Фото: Motor.ru
15/36 McLaren Senna GTR. Один из 75 трековых гиперкаров оценили в 1 904 000 евро.
Фото: Motor.ru
16/36 С 2020 года машина проехала лишь сотню километров. Четырёхлитровая «твинтурбовосьмёрка» (825 лошадиных сил и 800 Нм) делает автомобиль самым быстрым McLaren, если не считать «формульные» болиды.
Фото: Motor.ru
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17/36 Chevrolet Corvette. В начале декабря прошлого года на аукцион выставили 15 красных «Корветов» четвёртого поколения с пробегом от 15,8 тысячи до 45 тысяч километров. Corvette C4 делали с 1984-го по 1996-й, и в собрании представлены автомобили каждого года выпуска.
Фото: Motor.ru
18/36 У некоторых из них чёрная крыша, а интерьеры выполнены в красном, бежевом, коричневом или чёрном цветах. Мощность обычных «Корветов» составляет от 208 до 304 лошадиных сил, а в модификации ZR1 — от 380 до 410 сил. Коробки передач — механика и автомат.
Фото: Motor.ru
19/36 Ferrari F50. Один из 349 экземпляров модели ушёл с молотка за 5 395 000 долларов. Восьмая по счёту из собранных машин с октября 1995 года преодолела только 1005 километров.
Фото: Motor.ru
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20/36 Заднеприводному суперкару полагаются 4,7-литровый 520-сильный «атмосферник» V12 и шестиступенчатая механика.
Фото: Motor.ru
21/36 Bentley Bentayga First Edition. В прошлом году в Мытищах продавали кроссовер за 19,8 миллиона рублей. С 2016 года он проехал лишь 155 километров.
Фото: Motor.ru
22/36 «Приветственное» исполнение First Edition предусматривает все возможные опции. Шестилитровый 608-сильный W12 сочетается с автоматом и полным приводом.
Фото: Motor.ru
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23/36 Nissan Skyline GT-R. В ноябре прошлого года культовый японский седан пустили с молотка за 275 500 австралийских долларов.
Фото: Motor.ru
24/36 С 2001 года серебристый автомобиль проехал лишь 2745 километров. Под капотом спорткара установлена 2,6-литровая рядная «шестёрка» с двойным наддувом, выдающая 280 лошадиных сил.
Фото: Motor.ru
25/36 Saab 900 Turbo Convertible. Кабриолет 1987 года купили за 145 тысяч долларов. Столь высокая цена объясняется не только пробегом в 396 километров, но и сентиментальностью покупателя.
Фото: Motor.ru
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26/36 Такой Saab был его первым автомобилем, на котором мужчина ездил на свидания со своей будущей женой. 2,0-литровый турбодвигатель B202 (162 лошадиные силы, 255 Нм) работает с пятиступенчатой механикой.
Фото: Motor.ru
27/36 Aston Martin V12 Vantage GT12. Одно из ста особых купе, проехавшее 4,8 тысячи километров, оценили в 399 800 швейцарских франков.
Фото: Motor.ru
28/36 Дорожное исполнение болида Vantage GT3 обрело шестилитровый V12 (600 лошадиных сил и 625 Нм), адаптивную подвеску и углеродокерамические тормоза. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды и достигает 297 километров в час.
Фото: Motor.ru
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29/36 Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano. 1000-сильный гибрид c пробегом 1818 километров оценили в 740 тысяч швейцарских франков. Набор Assetto Fiorano для трека делает купе легче на двадцать с лишним килограммов.
Фото: Motor.ru
30/36 Четырёхлитровая «турбовосьмёрка» и три электродвигателя позволяют набрать первую «сотню» за 2,5 секунды, вторую — за 6,7 секунды. Максимальная скорость достигает 340 километров в час.
Фото: Motor.ru
31/36 Toyota Celica GT-S. Прошлой весной продавали один из 4248 кабриолетов, созданных фирмой American Sunroof Company (Калифорния).
Фото: Motor.ru
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32/36 С момента сборки в 1985 году он проехал всего 7387 километров. «Атмосферник» объёмом 2,4 литра развивает 114 лошадиных сил и 190 Нм, а четырёхступенчатый автомат передаёт тягу на заднюю ось.
Фото: Motor.ru
33/36 GMC Typhoon. Один из 2200 внедорожников, проехавший с 1993 года всего 438 километров, купили за 175 тысяч долларов.
Фото: Motor.ru
34/36 4,7-литровый 285-сильный наддувный V6, работающий с четырёхступенчатым автоматом и полным приводом, обеспечивал автомобилю разгон до «сотни» за 5,3 секунды: это сравнимо с показателями тогдашних спорткаров.
Фото: Motor.ru
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35/36 Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVelocе. Редкий суперкар 2017 года с пробегом 127 километров купили за 575 тысяч долларов. Один из 600 экземпляров выкрашен в эксклюзивный оттенок Viola.
Фото: Motor.ru
36/36 Версия SuperVeloce появилась в 2015 году. Она получила наружные детали из карбона, уменьшенную на полцентнера массу и форсированный до 750 лошадиных сил 6,5-литровый V12. Ещё проданный автомобиль получил разноразмерные белые колёсные диски и аэрографию на задних крыльях.
Фото: Motor.ru
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