В России перестал работать международный сайт Hyundai

В России больше не работает международный информационный сайт Hyundai. На это обратил внимание портал Autonews.ru.

Вероятно, доступ к сайту ограничил западный провайдер или сам автопроизводитель. На это указывает ошибка 403, которая всплывает при посещении страницы. В настоящее время в стране нельзя зайти на медиасайт hyundainews.com без использования VPN.

Вместе с тем hyundai.com и ряд других сайтов фирмы можно открыть – они работают.

О приостановке компанией Hyunda работы завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Сестрорецке стало известно весной прошлого года. Работу на территории РФ фирма поставила на паузу. Позднее появилась информации о планах компании продать бизнес в стране одной из казахских бизнес-структур.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.