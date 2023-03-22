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59 минут назад

В России перестал работать международный сайт Hyundai

Лера Букина

В России больше не работает международный информационный сайт Hyundai. На это обратил внимание портал Autonews.ru.

Вероятно, доступ к сайту ограничил западный провайдер или сам автопроизводитель. На это указывает ошибка 403, которая всплывает при посещении страницы. В настоящее время в стране нельзя зайти на медиасайт hyundainews.com без использования VPN.

Вместе с тем hyundai.com и ряд других сайтов фирмы можно открыть – они работают.

Сайты Volkswagen Group перестали открываться в России

О приостановке компанией Hyunda работы завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Сестрорецке стало известно весной прошлого года. Работу на территории РФ фирма поставила на паузу. Позднее появилась информации о планах компании продать бизнес в стране одной из казахских бизнес-структур.

Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил о включении в перечень параллельного импорта более 50 автомобильных марок.

До этого Минпромторгом был утвержден обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В него включили Kia, Mazda, Ford, Renault, Citroen, Opel, Peugeot, Hyundai, Genesis, Isuzu и Hino.

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