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14 минут назад

Китайский бренд показал в России замену Toyota Camry

Мария Иванова

Китайский автопроизводитель Chery представил в России седан Arrizo 8, цель которого - занять нишу Toyota Camry в стране. Об этом рассказал портал Autonews.ru.

Китайский бренд показал в России замену Toyota Camry
Фото: CheryChery

Презентацию Arrizo 8 провели во время благотворительного мероприятия. Продажи седана бизнес-класса планируют начать до конца лета 2023 года.

У представленного на презентации авто были тонированные стекла. В Chery объяснили, что салон получит новую отделку, поэтому его решили не показывать, чтобы не вводить людей в заблуждение. Внешний вид Arrizo 8 к старту продаж также может немного измениться, но «на 95 процентов» будет совпадать с нынешним.

Описано будущее цен на автомобили в России

Autonews.ru. отмечает, что Toyota Camry немного крупнее Chery Arrizo 8. Camry длиннее китайского седана на девять сантиметров, а колесная база у Chery на три сантиметра меньше.

По версии издания, базовым для Arrizo 8 станет 1,6-литровый двигатель на 197 лошадиных сил. У авто есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамная крыша с люком. Вероятно, что специально для РФ у машины появится подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что с начала 2022 года в РФ открылось около 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.

Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).

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