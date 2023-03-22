Кроссоверы Kia Seltos в России подешевели на 330 тысяч рублей

Южнокорейские кроссоверы Kia Seltos, которые привозятся в России по параллельному импорту, резко подешевели по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает портал Autonews.
Если тогда за машину просили не менее 2,5 млн рублей, то сейчас обладателем кросса можно стать за 2,17 млн рублей. Другими словами, снижение цены составило около 330 тысяч рублей.
В оснащение серии КX3 входит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 115 л.с., коробка-вариатор и передний привод. При этом дополнительные опции могут меняться в зависимости от машины, но существенных отличий нет.
Россиянам Seltos может быть хорошо знаком, так как модель собирали на заводе «Автотор» в Калининградской области с 2020 года, но с весны прошлого года производство было прекращено.