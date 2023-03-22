Кроссоверы Kia Seltos в России подешевели на 330 тысяч рублей

Южнокорейские кроссоверы Kia Seltos, которые привозятся в России по параллельному импорту, резко подешевели по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает портал Autonews.

Фото: Kia Kia

Если тогда за машину просили не менее 2,5 млн рублей, то сейчас обладателем кросса можно стать за 2,17 млн рублей. Другими словами, снижение цены составило около 330 тысяч рублей.

В оснащение серии КX3 входит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 115 л.с., коробка-вариатор и передний привод. При этом дополнительные опции могут меняться в зависимости от машины, но существенных отличий нет.