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23 минуты назад

В России на 330 тысяч рублей подешевели кроссоверы Kia Seltos

runews24.ru

Южнокорейские кроссоверы Kia Seltos, которые привозятся в России по параллельному импорту, резко подешевели по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает портал Autonews.

Кроссоверы Kia Seltos в России подешевели на 330 тысяч рублей
Фото: KiaKia

Если тогда за машину просили не менее 2,5 млн рублей, то сейчас обладателем кросса можно стать за 2,17 млн рублей. Другими словами, снижение цены составило около 330 тысяч рублей.

В оснащение серии КX3 входит 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 115 л.с., коробка-вариатор и передний привод. При этом дополнительные опции могут меняться в зависимости от машины, но существенных отличий нет.

Россиянам Seltos может быть хорошо знаком, так как модель собирали на заводе «Автотор» в Калининградской области с 2020 года, но с весны прошлого года производство было прекращено.

Автоновости,Kia,
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