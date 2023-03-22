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47 минут назад

В Россию приедет еще одна новая китайская марка

Motor.ru

На российский рынок готовится выйти новая китайская марка Shinaray.

В Россию приедет еще одна китайская марка
Фото: © Русский автомобиль / Telegram© Русский автомобиль / Telegram

В модельном ряду производителя есть легковые кроссоверы, мотоциклы, а также легкие грузовики и прочая специальная техника. По данным инсайдеров, сборку автомобилей хотят наладить на территории России, а одной из площадок рассматривают калининградский Автотор. Официально компания собирается объявить о выходе на российский рынок уже в апреле-мае текущего года, что говорит о том, что, вероятно, китайская компания уже нашла партнера на территории России.

О том, что новая марка готовится к выходу на отечественный рынок, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль». По данным авторов, официальный дебют состоится уже весной текущего года. При этом ожидать стоит именно полноценную промышленную сборку.

Компания Shinaray была основана в 1997 году. На сегодняшний день она владеет итальянским производителем мотоциклов SWM. Кроме того, компания организовала совместное автомобильное предприятие с компанией Brilliance Auto Group в китайском городе Чунцин.

На сегодняшний день в модельном ряду компании есть пять кроссоверов, три минивэна и три микроавтобуса. Помимо классических бензиновых моделей, компания продает также полностью электрические автомобили: кроссовер и фургон. Кроме того, компания выпускает легкие грузовики, которые смогут составить конкуренцию ГАЗелям и УАЗам.

Ранее стало известно, что калининградский «Автотор» приступил к выпуску китайских грузовых автомобилей. Тестовую сборку наладили на тех же мощностях, где раньше собирали грузовые Hyundai HD.

Автоновости,Brilliance,УАЗ,Hyundai,
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