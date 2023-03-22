АвтоВАЗ нашел "золотую жилу" поставщиков для Lada

Делегация АвтоВАЗа во главе с Максимом Саржиным, начальником управления локализации автокомпонентов, завершила визит в Удмуртию, где побывала с визитом на многих предприятиях, готовых поставлять на главный конвейер широкую номенклатуру комплектующих.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв рассказал, что в ходе двухдневного визита делегация АвтоВАЗа посетила "Сарапульский радиозавод", выпускающий в том числе резинотехнические (композитные) детали подвески, мелкие уплотнители и прокладки, модули управления, антенны и магнитолы. Также представители автопроизводителя ознакомились с предложениями АО "Конструкторского бюро электроизделий XXI века", интересного такими позициями, как противотуманные фары и светодиодные платы.

ООО "Корпорация "Аксион" готова предложить ABS, блоки кузовной электроники, датчики скорости вращения колеса, датчики температуры, мотор-редукторы для стеклоподъёмников, модуль управления освещением и стеклоочисткой, систему бесключевого управления и так далее.

"Ознакомились с производственными мощностями и определили вектор по расширению перечня производителей отечественных автокомпонентов. Продолжаем налаживать взаимодействие по импортозамещению!", - написал на своей странице в соцсети чиновник.