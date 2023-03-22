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1 час назад

Минпромторг рассказал о сделке по продаже российского завода Mercedes-Benz

Motor.ru

Сделка по продаже российского завода Mercedes-Benz пока не одобрена правительством.

Минпромторг рассказал о сделке по продаже российского завода Mercedes-Benz
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Об этом ТАСС заявили в Минпромторге. В министерстве подчеркнули, что пока сделка не будет закрыта, новый владелец производственной площадки, дилерский холдинг «Автодом», не может приступить к «реализации индустриального партнерства». Также появилась инсайдерская информация, что на заводе в подмосковном Есипово будут собирать автомобили двух китайских брендов.

«В настоящее время сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру «Автодом» находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга.

Когда правительство одобрит переход площадки «Автодому», начнется подготовка к перезапуску производства с некими пока неназванными партнерами из Китая.

Днем ранее появилась информация, что на подмосковном предприятии наладят выпуск китайских автомобилей премиум-класса. Телеграм-канал «Русский автомобиль» выяснил, что «Автодом» договорился о партнерстве с двумя компаниями из КНР, но с какими именно, пока неизвестно. Вероятно, одним из партнеров выступит Hongqi («Красное знамя»). Эта марка принадлежит государственному концерну FAW и выпускает правительственные автомобили для элиты КНР с 1958 года. Также в ее арсенале есть и гражданские модели.

Завод в Солнечногорском районе Подмосковья был открыт в 2019 году, и до весны 2022-го там собирали модели Mercedes-Benz E-Class, GLC, GLE и GLS. Площадка рассчитана на производство 25-30 тысяч автомобилей в год, а инвестиции в ее строительство составили 15 миллиардов рублей.

Автоновости,FAW,Mercedes-Benz,Минпромторг,
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