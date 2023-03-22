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1 час назад

Новые кроссоверы Kia KX3 упали в цене в РФ

Лера Букина

Новые Kia KX3 значительно упали в цене в России. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на предложения дилеров на одном из специализированных порталов.

Новые кроссоверы Kia KX3 упали в цене в РФ
Фото: KiaKia

Автомобили завозят по параллельному импорту.

В других странах такой же кроссовер продают под известным брендом Kia Seltos. Завозить

KX3 начали в декабре прошлого года. Стоимость машины составляла на тот момент 2,5 млн рублей и более. Недавно стоимость была пересмотрена дилерами. Теперь цена начинается от 2 170 000 рублей. Соответственно цены снизились на 330 тыс. руб.лей.

В ряде автосалонов автомобили предлагают за 2 670 000 рублей. На территории РФ Kia KX3 представлена с безальтернативным атмосферным двигателем. Его объем составляет 1,5 л., мощность - 115 л.с. и 144 Н•м крутящего момента.

Ранее сообщалось, что российский завод «Автотор» начал производить китайские грузовые автомобили. Пока это тестовая сборка Процесс начался на той же площадке, где раньше выпускали грузовые Hyundai HD. Бренды, которые будут там выпускать, не раскрываются.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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