Новые кроссоверы Kia KX3 упали в цене в РФ

Новые Kia KX3 значительно упали в цене в России. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на предложения дилеров на одном из специализированных порталов.

Фото: Kia Kia

Автомобили завозят по параллельному импорту.

В других странах такой же кроссовер продают под известным брендом Kia Seltos. Завозить

KX3 начали в декабре прошлого года. Стоимость машины составляла на тот момент 2,5 млн рублей и более. Недавно стоимость была пересмотрена дилерами. Теперь цена начинается от 2 170 000 рублей. Соответственно цены снизились на 330 тыс. руб.лей.

В ряде автосалонов автомобили предлагают за 2 670 000 рублей. На территории РФ Kia KX3 представлена с безальтернативным атмосферным двигателем. Его объем составляет 1,5 л., мощность - 115 л.с. и 144 Н•м крутящего момента.