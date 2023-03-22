Новый седан Chery Arrizo 8 впервые показали в России

Седан Chery Arrizo 8 показали в Москве, на мероприятии благотворительного фонда «Арифметика добра», с которым сотрудничает китайская компания.

Ещё осенью прошлого года Chery пообещала запустить эту модель на российском рынке в течение 2023 года, а теперь машины впервые продемонстрировали вживую. Правда дизайн интерьера пока держат в секрете: салон седана для России будет отличаться от китайской версии.

Интерьер седана Chery Arrizo 8 для китайского рынка

В самом Китае продажи модели «Чери Аризо 8» стартовали в сентябре прошлого года. Многие сайты называют этот седан заменой «Тойоте Камри», хотя на деле китаец немного компактнее (длина машины — 4,78 метра), проще и дешевле японца.

Интерьер седана Chery Arrizo 8 для китайского рынка