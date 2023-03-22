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35 минут назад

Новый седан Chery Arrizo 8 впервые показали в России

Wroom.ru

Седан Chery Arrizo 8 показали в Москве, на мероприятии благотворительного фонда «Арифметика добра», с которым сотрудничает китайская компания.

Новый седан Chery Arrizo 8 впервые показали в России
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Ещё осенью прошлого года Chery пообещала запустить эту модель на российском рынке в течение 2023 года, а теперь машины впервые продемонстрировали вживую. Правда дизайн интерьера пока держат в секрете: салон седана для России будет отличаться от китайской версии.

Интерьер седана Chery Arrizo 8 для китайского рынка

В самом Китае продажи модели «Чери Аризо 8» стартовали в сентябре прошлого года. Многие сайты называют этот седан заменой «Тойоте Камри», хотя на деле китаец немного компактнее (длина машины — 4,78 метра), проще и дешевле японца.

Интерьер седана Chery Arrizo 8 для китайского рынка

Седан оснащают только бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра (197 л. с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Информация о российских ценах на «Аризо 8» появится позже.

Автоновости,Chery,Toyota,
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