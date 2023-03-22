Эвакуатор провез по Кургану авто со скелетом за рулем и окровавленной куклой

Курганские сотрудники Госавтоинспекции подготовили необычную инсталляцию для привлечения внимания к проблеме аварийности с участием детей – пассажиров. Об этом сообщает ГИБДД региона.
«На панели разбитого автомобиля находился манекен, напоминающий ребенка, который не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем транспортного средства находился манекен в костюме смерти», - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль с инсталляцией внутри был помещен на эвакуатор. После этого участники мероприятия, в сопровождении патрульного автомобиля, проехали по улицам города.
Госавтоинспекция Кургана с помощи инсталляции хотела показать, что дети являются наиболее уязвимой категорией пассажиров. О реакции пешеходов и водителей на инсталляцию не сообщается.