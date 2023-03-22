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16 минут назад

В Кургане эвакуатор провез по городу авто со скелетом за рулем и окровавленной куклой

Газета.Ru

Курганские сотрудники Госавтоинспекции подготовили необычную инсталляцию для привлечения внимания к проблеме аварийности с участием детей – пассажиров. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Эвакуатор провез по Кургану авто со скелетом за рулем и окровавленной куклой
Фото: ОГИБДД УМВД России по г. КургануОГИБДД УМВД России по г. Кургану

«На панели разбитого автомобиля находился манекен, напоминающий ребенка, который не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем транспортного средства находился манекен в костюме смерти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль с инсталляцией внутри был помещен на эвакуатор. После этого участники мероприятия, в сопровождении патрульного автомобиля, проехали по улицам города.

Госавтоинспекция Кургана с помощи инсталляции хотела показать, что дети являются наиболее уязвимой категорией пассажиров. О реакции пешеходов и водителей на инсталляцию не сообщается.

Автоновости,ГИБДД,
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