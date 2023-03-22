Эвакуатор провез по Кургану авто со скелетом за рулем и окровавленной куклой

Курганские сотрудники Госавтоинспекции подготовили необычную инсталляцию для привлечения внимания к проблеме аварийности с участием детей – пассажиров. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

«На панели разбитого автомобиля находился манекен, напоминающий ребенка, который не был пристегнут ремнем безопасности. За рулем транспортного средства находился манекен в костюме смерти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль с инсталляцией внутри был помещен на эвакуатор. После этого участники мероприятия, в сопровождении патрульного автомобиля, проехали по улицам города.