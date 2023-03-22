Покупателям Hyundai Ioniq 6 обещают два года бесплатной зарядки

Американцы смогут два года бесплатно заряжать электрокар Hyundai Ioniq 6.

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Свои зарядные станции для пользования владельцам Ioniq 6 предоставит крупная сеть Electrify America, которая ранее уже сотрудничала с Hyundai и другими крупными брендами, продвигая электрокары. Она позволит провести неограниченное количество получасовых сеансов зарядки в течение двух лет. Обратный отсчет стартует с даты покупки электроседана.

Получасового сеанса для Hyundai Ioniq 6 должно быть достаточно: от зарядки Electrify America мощностью 350 киловатт-часов запас энергии седана с 800-вольтовой батареей можно увеличить с 10 до 80 процентов всего за 18 минут. Все станции занесены в карту в фирменном приложении, через которое можно отслеживать и процесс зарядки.

За отдельную плату компания предоставляет устройство для дома — HomeStation, обеспечивающее максимальную скорость зарядки в 9,6 киловатт. Станция «дружит» с Wi-Fi для интеграции с приложением.

Первым электрокаром, которому Electrify America подарила возможность бесплатной зарядки, стал Porsche Taycan — ему достались три года 30-минутных сеансов. EA успела посотрудничать с целым рядом крупных производителей «электричек», включая китайские: Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Polestar, Ford, Genesis, Volkswagen, Jeep, Harley-Davidson, Kia, Byton, VinFast и Fisker-Ocean.