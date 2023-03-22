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1 час назад

В России появились китайские седаны Xpeng P5 по цене от 3,3 млн рублей

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять на российский рынок новые седаны Xpeng P5, выяснила «Газета.Ru». Такие машины предлагают продавцы из Москвы и Владивостока, о чем свидетельствуют объявления на официальных сайтах и их страницах в классифайдах.

В России появились китайские седаны Xpeng P5 по цене от 3,3 млн рублей
Фото: XpengXpeng

Так, дилер из Москвы продает Xpeng P5 по цене за 3,3-4,1 млн руб. Сообщается, что автомобили без пробега, в качестве страны вывоза указан Китай. Другой продавец, находящийся во Владивостоке, предлагает эту машину за 3,5 млн руб. Все седаны произведены в 2023 году.

Длина Xpeng P5 составляет 4808 мм, ширина –1840 мм, высота – 1530 мм. Автомобиль комплектуется электромотором с отдачей в 211 сил. Заявляется, что базовая версия седана с тяговым литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 55,9 кВт ч может проехать без подзарядки до 460 км.

Машина оснащена передними и боковыми подушками безопасности, климат-контролем, аудиосистемой, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, функцией контроля за полосой движения, камерой заднего вида и парктрониками.

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