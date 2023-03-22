В апреле состоится дебют электрического кросс-купе Smart

Компания Smart в 2023 году запустит продажи электрического кроссовера в спортивном стиле.

Фото: Smart #3© CarNewsChina / Минпром КНР Smart #3© CarNewsChina / Минпром КНР

Automotive News поделился сразу двумя новостями о грядущей новинке с индексом #3: во-первых, премьера батарейного кросс-купе состоится на автосалоне в Шанхае в середине апреля, а во-вторых, «третий» Smart подтвержден для европейского рынка — там модель появится в 2024 году. Ожидается, что спортивный кроссовер предложат как с задним, так и с полным приводом.

Smart #3 — очередная модель марки «новой волны», разработанная совместными усилиями Mercedes-Benz и китайской Geely. Как и в случае с первенцем, Smart #1, китайская сторона отвечала за техническую часть и производство, а также предоставила SEA, а немцы занимались дизайном экстерьера и интерьера. «Третий» кроссовер отличается от «первого» купеобразным кузовом с заваленными задними стойками, а его фишкой, судя по ранним фотографиям, станет двухцветный кузов с черными средними стойками.

По габаритам новинка близка к Volkswagen ID.4 и превосходит Smart #1 и имеет увеличенную колесную базу, так что в салоне будет чуть больше пространства для пассажиров второго ряда.

CarNewsChina / Минпром КНР // Smart #3

CarNewsChina / Минпром КНР // Smart #3

Есть и подробности о силовых установках. Их будет две на выбор: одномоторная с 272-сильным электродвигателем на задней оси и двухмоторная, в этом случае пиковая мощность составит 428 лошадиных сил. Ожидается и появление Brabus-версии, которая будет отличаться спойлером, матричной передней оптикой, диффузором и 20-дюймовыми колесными дисками. Именно такой набор оборудования ранее получил Smart #1 Brabus.

Autimotive News уточняет, что премьера Smart #3 намечена на 17 апреля, у китайских дилеров модель появится до конца нынешнего года, а в Европу кросс-купе приедет в 2024-м.