Российский автосалон BMW начал продавать китайские машины

В Екатеринбурге официальный дилер BMW продает китайские автомобили.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как пишет портал Е1.ru, вывеска с логотипом Geely появилась на здании местного автосалона «Крафт», ранее торговавшего баварскими машинами. Там подтвердили, что в отсутствии поставок BMW приняли решение переключиться на продажи «китайцев». При этом дилер продолжит выполнять гарантийные обязательства перед покупателями BMW, а также торговать подержанными немецкими машинами.

Пока контракт с Geely заключен на год, рассказали в автосалоне, после чего будет принято решение о дальнейшей работе. Однако продавцы верят в успех китайских машин: по их словам, в России у них есть все шансы повторить успех южнокорейского автопрома «за счет технологий и надежности».

Также в торговом зале по соседству с Geely остаются подержанные BMW. Автомобили немецкой марки были популярны на вторичном рынке по итогам 2022 года: в сегменте машин дороже трех миллионов рублей BMW X5 занял четвертое место, уступив трем Toyota, BMW 5 серии оказался шестым, а X6 — девятым.

BMW, как и многие другие зарубежные производители, поставила на паузу бизнес в России год назад. Остановился ввоз автомобилей и их производство на «Автоторе», но запчасти компания продолжает поставлять, как уточнили «Мотору» в BMW Group Россия в конце 2022 года. Новые автомобили же теперь импортируют в страну только путем параллельного импорта.