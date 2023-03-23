В Москве возбудили уголовное дело на мужчину, который вез львенка на машине каршеринга

В Москве на мужчину, который перевозил львенка на автомобиле каршеринга, завели уголовное дело завели за жестокое обращение с животным. Об этом сообщает столичное ГУ МВД.

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Автомобиль с диким животным в салоне сотрудники ГИБДД остановили 9 марта на улице Герасима Курина. 35-летний водитель перевозил львенка без соответствующих документов. Животное отправили в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Выяснилось, что мужчина приобрел львенка возрастом около 4 месяцев в другом субъекте РФ у неустановленного лица. Отмечается, что покупатель не смог обеспечить животному правильный уход и содержание.

«В результате отсутствия надлежащего содержания – животное не было обеспечено сбалансированным и специальным адаптированным режимом и рационом питания – у львенка развился рахит, а это в дальнейшем могло привести к его смерти», — говорится в сообщении.