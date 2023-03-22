Mini выпустила прощальную серию универсала Clubman

Принадлежащая BMW марка Mini объявила о выпуске прощальной серии универсала Clubman из 1969 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Общее количество машин версии Final Edition отсылает к 1969 году, когда начался выпуск универсала Clubman на базе классического Mini Cooper. Автомобиль прощальной серии выпустят в версии Cooper S с двигателем мощностью 178 л.с. Каждая из 1969 машин будет снабжена табличкой с порядковым номером. Название спецверсии присутствует на накладках порогов и нижней спице руля.

Кроме того, автомобиль получил ряд декоративных элементов, окрашенных в цвет меди. В тот же цвет покрашены колесные диски и полосы по бокам кузова. Эксклюзивную отделку получили коврики, а также ключ от автомобиля.