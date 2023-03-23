Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
21 минуту назад

С молотка пустят первый выпущенный полноприводный Chevrolet Corvette

Motor.ru

На торги выставят первый выпущенный Chevrolet Corvette с полным приводом. Аукционный дом Barret-Jackson пустит с молотка автомобиль с серийным VIN-номером 001. Торги пройдут в апреле в американском Палм-Спрингс. Пока даже минимальная стоимость лота не раскрывается, но уже известно, что вся вырученная сумма уйдет в качестве пожертвования благотворительной некоммерческой организации DonorsChoose.

Первый выпущенный полноприводный Chevrolet Corvette уйдет с молотка
Фото: ChevroletChevrolet

Президент Barret-Jackson Стив Дэвис отметил, что аукционный дом гордится тем, что ему выпала честь выставить на благотворительный аукцион первый из выпущенных полноприводных электрических Chevrolet Corvette.

Первый в истории полноприводный Chevrolet Corvette E-Ray был выпущен в честь 70-летия модели. В семействе «Корветов» модель стала самой быстрой — гибридная силовая установка позволяет набирать первые 60 миль в час за рекордные 2,5 секунды.

Спереди у автомобиля установлен 163-сильный электродвигатель, питающийся от литий-ионного аккумулятора, расположенного в центральном тоннеле. В задней части оставили 6,2-литровый V8, который выдает 502 лошадиные силы. Суммарная отдача гибридной установки достигает 665 лошадиных сил, но только при условии полного заряда батареи.

На этом американская компания не планирует останавливаться. В обозримом будущем у Corvette C8 должна появиться полностью электрическая версия, а к 2025 году Chevrolet планирует выделить Corvette в отдельный суббренд, под которым будут выпускаться премиальные электрические автомобили.

Автоновости,Chevrolet Corvette,Chevrolet,Стив Дэвис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий