Первый выпущенный полноприводный Chevrolet Corvette уйдет с молотка

На торги выставят первый выпущенный Chevrolet Corvette с полным приводом. Аукционный дом Barret-Jackson пустит с молотка автомобиль с серийным VIN-номером 001. Торги пройдут в апреле в американском Палм-Спрингс. Пока даже минимальная стоимость лота не раскрывается, но уже известно, что вся вырученная сумма уйдет в качестве пожертвования благотворительной некоммерческой организации DonorsChoose.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Президент Barret-Jackson Стив Дэвис отметил, что аукционный дом гордится тем, что ему выпала честь выставить на благотворительный аукцион первый из выпущенных полноприводных электрических Chevrolet Corvette.

Первый в истории полноприводный Chevrolet Corvette E-Ray был выпущен в честь 70-летия модели. В семействе «Корветов» модель стала самой быстрой — гибридная силовая установка позволяет набирать первые 60 миль в час за рекордные 2,5 секунды.

Спереди у автомобиля установлен 163-сильный электродвигатель, питающийся от литий-ионного аккумулятора, расположенного в центральном тоннеле. В задней части оставили 6,2-литровый V8, который выдает 502 лошадиные силы. Суммарная отдача гибридной установки достигает 665 лошадиных сил, но только при условии полного заряда батареи.