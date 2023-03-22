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40 минут назад

Changan обновил кроссовер Uni-K

Газета.Ru

Changan в Китае начал продажи обновленной версии кроссовера Changan Uni-K, которая получила новые комплектации. Об этом сообщает Autohome.

Changan обновил кроссовер Uni-K
Фото: ChanganChangan
chentianWen

Среди оснащения обновленного Uni-K - электропривод задней двери, вентиляция и обогрев передних сидений, навигацией с полноэкранным режимом и дополненной реальностью, а также функцией распознавания лиц.

Кроме того, автомобиль снабжен функцией напоминания об усталости водителя и очистителем воздуха. Внешний дизайн автомобиля не получил заметных изменений. Под капотом обновленного Uni-K - 2,0-литровый турбомотор мощностью 233 л.с. и 8-ступенчатой АКП японской марки Aisin. Автомобиль выпускается в переднеприводном и полноприводном вариантах. На китайском рынке кроссовер доступен в четырех комплектациях по цене от 155 до 185 тыс. юаней (1,7-2,1 млн руб.).

Ранее стало известно, что марка Mini выпустила прощальную версию универсала Clubman.

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