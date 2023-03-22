Налоговые льготы для владельцев электрокаров продлят на три года

Освободить владельцев электромобилей от транспортного налога еще на три года планируют в региональном парламенте. Соответствующий закон будет рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил член комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.

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По его словам, электротранспорта в Подмосковье с каждым годом становится все больше. "Если в 2020 году на всю область приходилось всего 130 электромобилей, то сейчас их почти 1200", - говорит Жигарев. Речь, уточняет депутат, идет именно о личном транспорте, с электрокарами, принадлежащими коммерческим структурам, цифра будет больше. В том же 2020-м владельцев машин, передвигающихся на электричестве, освободили от транспортного налога сроком на три года. В конце этого года льгота заканчивается, но депутаты обещают продлить ее еще на один срок.

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"Чтобы электротранспорт развивался, для него должны быть созданы определенные преференции. Необходимо стимулировать как можно больше людей переходить на электромобили", - подчеркивает Жигарев.

Депутат напомнил, что в марте текущего года владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. В их число вошли дороги М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург", М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" и ЦКАД. Пока эти преференции введены в виде эксперимента, который продлится до конца года и рассчитан опять же только на личный транспорт, не используемый в коммерческой деятельности - то есть участвовать в эксперименте не могут машины такси, каршеринга, грузоперевозок и т.д.