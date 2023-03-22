Налоговые льготы для владельцев электрокаров продлят на три года

Освободить владельцев электромобилей от транспортного налога еще на три года планируют в региональном парламенте. Соответствующий закон будет рассмотрен уже в весеннюю сессию, сообщил член комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.
По его словам, электротранспорта в Подмосковье с каждым годом становится все больше. "Если в 2020 году на всю область приходилось всего 130 электромобилей, то сейчас их почти 1200", - говорит Жигарев. Речь, уточняет депутат, идет именно о личном транспорте, с электрокарами, принадлежащими коммерческим структурам, цифра будет больше. В том же 2020-м владельцев машин, передвигающихся на электричестве, освободили от транспортного налога сроком на три года. В конце этого года льгота заканчивается, но депутаты обещают продлить ее еще на один срок.
"Чтобы электротранспорт развивался, для него должны быть созданы определенные преференции. Необходимо стимулировать как можно больше людей переходить на электромобили", - подчеркивает Жигарев.
Депутат напомнил, что в марте текущего года владельцы электрокаров получили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам. В их число вошли дороги М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва - Санкт-Петербург", М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" и ЦКАД. Пока эти преференции введены в виде эксперимента, который продлится до конца года и рассчитан опять же только на личный транспорт, не используемый в коммерческой деятельности - то есть участвовать в эксперименте не могут машины такси, каршеринга, грузоперевозок и т.д.
Расширяется и сеть зарядных устройств для электротранспорта. В Подмосковье уже установлены более 250 станций зарядки электрокаров. Есть стандартные станции, рассчитанные на зарядку в течение нескольких часов, - такие обычно ставят во дворах, чтобы автолюбители спокойно заряжали свои экологически чистые машины ночью. А есть быстрые станции, где аккумулятор среднестатистического электрокара заряжается до 80% за 20 минут. Такие станции устанавливают на въездах в города и на автозаправках скоростных магистралей между городами.