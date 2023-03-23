Число представленных на рынке России моделей авто сократилось на 21%

Число представленных на российском рынке моделей автомобилей за год значительно упало - на 21%, до 486. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования агентства «Автостат».

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Из суммарного количества брендов на рынке доля китайских оценивается в 18% (87 моделей), что демонстрирует рост на 3% к показателю за прошлый год. Тогда в стране числились 618 моделей, из которых 93 (или 15%) были китайскими.

Chery Tiggo 7 Pro возглавила рейтинг продаж машин за январь-февраль текущего года. На второй строчке - автомобиль Haval Jolion, на третьем Geely Coolray.

В топ-10 попали другие модели Chery, Geely, Haval и по одной модели брендов Omoda и Exeed. В вышеуказанный период в России удалось продать 74,3 тыс. машин, что показывает снижение на 62,5% к аналогичному периоду 2022 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.