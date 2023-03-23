Передача контроля за операторами ТО может привести к удорожанию диагностики

Инициированная властями передача контроля за операторами техосмотра (ТО) от автостраховщиков в Росаккредитацию может привести к удорожанию диагностики для автомобилистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

По данным издания, в 2020 году сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект, согласно которому полномочия по аккредитации операторов ТО могут быть переданы от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Как заявил Кутепов, госструктура должна справиться с такой процедурой лучше. Сама аккредитация — это процедура подтверждения оператором своих профессиональных компетенций: наличия помещения, сотрудников, а также необходимого для работы оборудования.

Как заявили опрошенные изданием участники на рынке, решение о смене органа по аккредитации может привести к увеличению сроков процедуры, росту финансовых издержек, связанных с аккредитацией, а также к снижению контроля за деятельностью операторов.