Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
20 минут назад

"Ъ": передача контроля за операторами ТО может обернуться повышением тарифов для автомобилистов

Газета.Ru

Инициированная властями передача контроля за операторами техосмотра (ТО) от автостраховщиков в Росаккредитацию может привести к удорожанию диагностики для автомобилистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Передача контроля за операторами ТО может привести к удорожанию диагностики
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

По данным издания, в 2020 году сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект, согласно которому полномочия по аккредитации операторов ТО могут быть переданы от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Как заявил Кутепов, госструктура должна справиться с такой процедурой лучше. Сама аккредитация — это процедура подтверждения оператором своих профессиональных компетенций: наличия помещения, сотрудников, а также необходимого для работы оборудования.

Как заявили опрошенные изданием участники на рынке, решение о смене органа по аккредитации может привести к увеличению сроков процедуры, росту финансовых издержек, связанных с аккредитацией, а также к снижению контроля за деятельностью операторов.

Ранее сообщалось, что Правительство утвердило «дорожную карту» реформы техосмотра в 2022–2023 годах. Для владельцев автомобилей, для которых сохранилась обязанность проходить обязательный технический осмотр, процедуру хотят упростить.

Автоновости,Андрей Кутепов,Росаккредитация,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий