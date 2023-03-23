УАЗ объяснил, как купить новый "Патриот" за 1,2 млн рублей

Ульяновский автомобильный завод объяснил, как можно купить "Патриот" за 1 228 000 рублей. Оказалось, что наиболее выгодный способ приобрести внедорожник - это воспользоваться онлайн-витриной на официальном сайте марки. В этом случае при бронировании машины будут действовать скидки по всем существующим сейчас программам (государства и УАЗа), сообщает Quto.
Ранее, напомним, УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные версии "Патриота", "Хантера" и "Буханки".
"Это связано со сменой поставщиков некоторых позиций из списка оснащения, и, как следствие, необходимостью полноценного тестирования и настроек оборудования", - рассказали в компании.
Кроме того, УАЗ подтвердил возвращение ABS на внедорожники.
По итогам 2022 года в России было куплено 9446 внедорожников УАЗ, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим годом. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ "Патриот" с показателем 6845 реализованных машин (-48%).