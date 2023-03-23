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32 минуты назад

УАЗ объяснил, как купить новый "Патриот" за 1,2 млн рублей

Российская Газета

Ульяновский автомобильный завод объяснил, как можно купить "Патриот" за 1 228 000 рублей. Оказалось, что наиболее выгодный способ приобрести внедорожник - это воспользоваться онлайн-витриной на официальном сайте марки. В этом случае при бронировании машины будут действовать скидки по всем существующим сейчас программам (государства и УАЗа), сообщает Quto.

УАЗ объяснил, как купить новый "Патриот" за 1,2 млн рублей
Фото: Пресс-служба УАЗаПресс-служба УАЗа

Ранее, напомним, УАЗ приостановил прием заказов на экспедиционные версии "Патриота", "Хантера" и "Буханки".

"Это связано со сменой поставщиков некоторых позиций из списка оснащения, и, как следствие, необходимостью полноценного тестирования и настроек оборудования", - рассказали в компании.

Кроме того, УАЗ подтвердил возвращение ABS на внедорожники.

По итогам 2022 года в России было куплено 9446 внедорожников УАЗ, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим годом. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ "Патриот" с показателем 6845 реализованных машин (-48%).

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