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48 минут назад

Новак предложил смягчить экологические требования к бензину

Лера Букина

Вице-премьер Александр Новак обратился к Росприроднадзору с поручением изучить целесообразность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает АИ-92, АИ-95, АИ-98). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера.

Новак предложил смягчить экологические требования к бензину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство оценит, влияет ли эта добавка на атмосферный воздух, выбросы и здоровье людей.

Монометиланилин (ММА, N-метиланилин) является октаноповышающей присадкой (добавкой) к бензину. Жидкость относится к классу вторичных ароматических аминов. Антидетонационную добавку N-метиланилин используют для того, чтобы увеличить детонационную стойкость автобензинов. В бензине монометиланилин полностью растворяется.

Добавку применяли на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года. Однако ее запретило Минэнерго из-за негативного влияния присадки на бензин.

По словам советника Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Михаила Ершова, благодаря монометиланилину можно на 10–15% снизить себестоимость топлива.

Ранее Новак заявил, что стоимость бензина в России в два раза ниже, чем в среднем в Европе благодаря демпферу.

Автоновости,Михаил Ершов,Александр Новак,Росприроднадзор,
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