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15 минут назад

АвтоВАЗ слегка обновит Lada Niva Travel

Российская Газета

Компания АвтоВАЗ планирует начать в мае сборку Lada Niva Travel с некоторыми изменениями в комплектациях.

АвтоВАЗ слегка обновит Lada Niva Travel
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

Так, на эту модель будет устанавливаться новый расширительный бачок. А самое заметное обновление получат варианты исполнения Black'22 и Luxe'22. На них появится усиленная тонировка задних стекол, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Напомним, в прошлом месяце лидером среди моделей SUV стал именно внедорожник Lada Niva Travel, разошедшийся тиражом в 3513 экземпляров (+72,4%).

Не так давно, напомним, АвтоВАЗ объявил, что запустила собственную программы утилизации. Условия программы действуют при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости новой Lada Granta. При этом выгода при покупке Granta 2023 года выпуска составляет 70 тысяч рублей, при покупке Granta 2022 года - 80 тысяч рублей.

Кроме того, компания назвала реальных конкурентов новой Lada Vesta.

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