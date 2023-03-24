Volkswagen Lavida за 2.1 млн рублей поступил в продажу в России

Автодилеры России запустили продажи модели Volkswagen Lavida. Стоимость седана начинается от 2 100 000 рублей.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Модель Volkswagen Lavida выпускается на производственной площадке в Китае. С завода автомобили направляются на рынок России. В настоящее время приобрести седан китайского производства предлагают автосалоны Москвы и Московской области.

Для покупки доступны 2 версии модели. Седан второго поколения оценивается у местных дилеров в 2 100 000 рублей. Если покупатель желает рассмотреть модель 3 генерации, ему стоит готовить 3 300 000 рублей. На рынке Китая тоже доступны 2 разновидности модели.

Отмечается, что автомобиль предыдущего поколения построен на модульной платформе PQ34. Его выпускают на производственной площадке уже 11 лет. В дилерских центрах предлагается модель с силовым агрегатом на 1.5 литра. Обновленную версию Lavida запустили в продажу в 2018 году. В основе такого седана лежит современная модульная архитектура MQB. В 2022 году производитель презентовал новое поколение.

В России в продаже доступен седан с мотором 1.5 на 150 л.с. В паре с двигателем функционирует роботизированная коробка передач DSG. В списке оснащения представлено много современных опций. Так, в оптике задействованы светодиоды, а в салоне есть электронная приборная панель. Мультимедийный комплекс дополнен дисплеем на 12 дюймов. Кроме того, в оснащении есть электронный ручник, люк в крыше и камера заднего вида.