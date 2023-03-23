Женщина на ходу выпрыгнула из машины из-за прорыва антифриза

Женщина-водитель выпрыгнула на ходу из своего автомобиля в городе Камышин. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

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«25-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Lada Kalina, двигаясь по ул. Рязано-Уральской со стороны ул. Тургенева в сторону проезда Текстильный, выезжая на перекресток неравнозначных дорог, у д.50 по ул. Рязано-Уральской выпала с салона машины, после чего автомобиль продолжил движение и наехал на тросовое ограждение», — говорится в сообщении.

По данным kp.ru, женщина выпрыгнула из салона автомобиля и-за того, что порвался патрубок отопителя и в салон хлынул горячий антифриз.