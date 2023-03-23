Что известно о двух новых кроссоверах Omoda, которые ждут в России

В России ждут два новых кроссовера китайской марки Omoda.

Фото: © Минпром КНР © Минпром КНР

Их появление анонсировали в рамках закрытого мероприятия «Omoda Казахстан»: как выяснил портал «Китайские автомобили», речь идет о «младшей» модели Omoda 3 и о «старшей» Omoda 7. Оба кроссовера пока проходят серию дорожных испытаний в Китае, и первый уже одобрен местным Минпромом к производству, а второй пока нет. В ходе презентации «Omoda Казахстан» была упомянута и новая загадочная линейка автомобилей Jieku.

Видео дня

Omoda 3 представляет собой кроссовер меньшего размера, чем знакомая россиянам Omoda C5. Этот кроссовер фигурирует в базе китайского Минпрома как Chery Tiggo 3x Plus с начала марта этого года. По инсайдерской информации, на глобальном рынке модель должна появиться под маркой Omoda с индексом 3, и она будет позиционироваться как SUV начального уровня. 4,2-метровый кроссовер отличается от С5 иным оформлением передней части с зауженной оптикой и крупной радиаторной решеткой (тоже безрамочной), а на корме у него сплошной фонарь.

Для модели заявлен атмосферный мотор SQRE4G15C объемом 1,5 литра, который выдает 116 лошадиных сил и 143 Нм крутящего момента.

Соцсети КНР / Chery T1EJ (Omoda 7)

Соцсети КНР / Chery T1EJ (Omoda 7)

Ранее представитель российского офиса Chery подтвердил, что в нашей стране появится некий кроссовер начального уровня. По всей видимости, речь тогда шла именно об Omoda 3. И в Казахстане, и в России его ждут после 2023 года.

Минпром КНР / Chery Tiggo 3x Plus (Omoda 3)

Минпром КНР / Chery Tiggo 3x Plus (Omoda 3)

«Старший» Omoda 7 можно узнать по более брутальному дизайну с прямоугольной радиаторной решеткой и массивным блокам основного света. Пока он фигурирует под кодовым обозначением Chery T1EJ. Известно, что кроссовер превышает в длину 4,5 метра, а в движение его приводит 197-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Привод может быть как передним, так и полным.