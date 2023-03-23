АвтоВАЗ назначил гендиректора производственной площадки Lada в Петербурге

Генеральным директором производственной площадки Lada в Санкт-Петербурге назначен Иван Миронов, ранее занимавший должность старшего советника президента АО "АвтоВАЗ".
Напомним, на бывшем предприятии Nissan в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ начнет выпуск автомобилей во втором полугодии. Запланированный объем - до 10 тысяч машин, корректировки могут приниматься в зависимости от динамики спроса на российском рынке. В 2025-2027 годах объемы могут вырасти до 50-70 тысяч авто в год.
Планируется выпуск новых автомобилей сегментов С и D под брендом Lada. Не исключено, что "китайцев" превратят в новые Lada путем бейдж-инжиниринга. В настоящее время осуществляется оформление документов и получение необходимых согласований для переименования производственной площадки в "Lada - Санкт-Петербург".