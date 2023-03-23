Американский автопроизводитель Chevrolet планирует завершить выпуск модели Camaro в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Отмечается, что последний Camaro шестого поколения сойдет с конвейера американского завода бренда в штате Мичиган в январе 2024 года. В честь завершения производства Chevrolet выпустит партию коллекционных автомобилей Camaro RS и SS, а также Camaro ZL-1.
По данным пресс-службы, заказы на коллекционные версии модели американские дилеры начнут принимать летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что Changan в Китае начал продажи обновленной версии кроссовера Changan Uni-K, которая получила новые комплектации. На китайском рынке кроссовер доступен в четырех комплектациях по цене от 155 до 185 тыс. юаней (1,7-2,1 млн руб.).