Американский автопроизводитель Chevrolet планирует завершить выпуск модели Camaro в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что последний Camaro шестого поколения сойдет с конвейера американского завода бренда в штате Мичиган в январе 2024 года. В честь завершения производства Chevrolet выпустит партию коллекционных автомобилей Camaro RS и SS, а также Camaro ZL-1.

По данным пресс-службы, заказы на коллекционные версии модели американские дилеры начнут принимать летом 2023 года.