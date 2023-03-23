АвтоВАЗ собрал пробную партию Lada Granta Sport с двигателем 120 л.с.

Дочернее предприятие АвтоВАЗа компания Lada Sport собрало первую пробную партию автомобилей Lada Granta Sport в кузовах лифтбэк и седан. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd News. Автомобили укомплектованы двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Предприятие выпустило три автомобиля в кузове седан и три в кузове лифтбэк.