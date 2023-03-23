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31 минуту назад

АвтоВАЗ собрал пробную партию автомобилей Lada Granta Sport со 120-сильным двигателем

Южный автомобиль

Дочернее предприятие АвтоВАЗа компания Lada Sport собрало первую пробную партию автомобилей Lada Granta Sport в кузовах лифтбэк и седан. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd News. Автомобили укомплектованы двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Предприятие выпустило три автомобиля в кузове седан и три в кузове лифтбэк.

АвтоВАЗ собрал пробную партию Lada Granta Sport с двигателем 120 л.с.
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Машины получили передние и задние дисковые тормоза, заниженную подвеску, оригнинальные колесные диски, фирменный интерьер с красными прострочками.

Впервые прототип Lada Granta Sport в кузове лифтбэк был представлен во время фестиваля «Байкальская миля 2023». Машина установила рекорд скорости на льду для автомобилей в своем классе.

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