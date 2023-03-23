Toyota Camry покинет рынок Японии

Японская компания Toyota готовится к прекращению продаж одного из автомобилей на внутреннем рынке. Речь идет о седане Camry, пишет Nikkei Asia.

Реализация машин демонстрирует низкие уровни. На них приходится менее 1% от общемировых продаж модели. Компания намерена производить седан только для экспорта.

В прошлом году в Японии реализовали лишь 6 тыс. таких седанов. На экспортных рынках продажи составили более 600 тыс. штук.

Toyota Camry производит в трех странах – Японии, Китае и США. В России данную модель собирали до марта прошлого года. Тогда руководство приняло решение остановить бизнес в стране.

В настоящее время седан поставляют на территорию РФ из КНР по параллельному импорту. Модель представлена с дефорсированным до 199 л.с. двигателем.