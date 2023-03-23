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46 минут назад

Седан Volkswagen Santana появился в России

Российская Газета

Один из дилеров привез Volkswagen Santana. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега попросили 2 450 000 рублей.

Напомним, что Santana выпускалась в Китае, производство прекратили как раз в прошлом году. Автомобиль был первой массовой моделью марки в КНР и собирался с 1983 года.

Изначально Santana была разновидностью Passat второго поколения, а последние девять лет года под этим названием выпускался "родственник" российского Polo на платформе PQ25.

Седан предлагали с 1,4- и 1,5-литровыми атмосферными бензиновыми моторами, развивающими 90 и 112 л.с. соответственно. Трансмиссии - 5-ступенчатая "механика" или 6-диапазонный "автомат". Кроме того, Santana продавали с 1,3-литровым 131-сильным турбомотором и "роботом" DSG. В России же появился автомобиль с 1,5-литровым движком.

Отметим, что в Китае у Santana есть брат-близнец - седан Jetta VA3, производством которого занимается другое СП - FAW-Volkswagen. VA3 не так давно также появился в продаже в России.

Пресс-служба Volkswagen
Пресс-служба Volkswagen
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