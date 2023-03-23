СМИ рассказали о китайском преемнике Mercedes на заводе в Подмосковье

На заводе Mercedes-Benz, расположенном в Подмосковье, могут начать собирать китайские премиальные автомобили бренда Hongqi («Хунци»). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника.
Напомним, что предприятие фирма продает российскому дилеру «Автодом».
Информация о возможной сборке на заводе китайских автомобилей появилась днем ранее. Поделился этим гендиректор компании «Автосмарт» («дочка» «Автодома» по сервису подписки на автомобили) Максим Шишко. Вместе с тем он не стал уточнять, о каких брендах идет речь. Гендиректор отметил, что фирма стремится сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi. Шишко подчеркнул, что у данного сегмента потенциал является высоким.
Эксперты отмечают, что кроме Hongqi в КНР отсутствуют заметные автобренды в премиум-сегменте. Кроссоверы могут начать производить в первую очередь. HS5 уже сертифицировали в России в прошлом году.
Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», число представленных на российском рынке моделей автомобилей за год значительно упало - на 21%, до 486. Из суммарного количества брендов на рынке доля китайских оценивается в 18% (87 моделей), что демонстрирует рост на 3% к показателю за прошлый год. Тогда в стране числились 618 моделей, из которых 93 (или 15%) были китайскими.