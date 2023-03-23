Volkswagen Tiguan третьего поколения поступит в продажу в 2024 году

Абсолютно новый кроссовер Volkswagen Tiguan третьей генерации поступит в продажу в 2024 году. Сейчас немецкий концерн Volkswagen тестирует предсерийные образцы новой модели. Новое поколение Tiguan получит более современный дизайн и новые технологии. Также ожидается появление гибридной версии кроссовера.

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Инженеры из Вольфсбурга заканчивают испытания различных систем автомобиля и его технические возможности. Скорее всего, премьера нового Volkswagen Tiguan состоится во второй половине 2024 года после того, как будут представлены новый Volkswagen Touareg и Volkswagen ID.7.

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