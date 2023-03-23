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31 минуту назад

Новый кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения поступит в продажу в 2024 году

Южный автомобильиещё 1

Абсолютно новый кроссовер Volkswagen Tiguan третьей генерации поступит в продажу в 2024 году. Сейчас немецкий концерн Volkswagen тестирует предсерийные образцы новой модели. Новое поколение Tiguan получит более современный дизайн и новые технологии. Также ожидается появление гибридной версии кроссовера.

Volkswagen Tiguan третьего поколения поступит в продажу в 2024 году
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Инженеры из Вольфсбурга заканчивают испытания различных систем автомобиля и его технические возможности. Скорее всего, премьера нового Volkswagen Tiguan состоится во второй половине 2024 года после того, как будут представлены новый Volkswagen Touareg и Volkswagen ID.7.

Южный автомобиль

Скорее всего, третье поколение Volkswagen Tiguan представят во время Мюнхенского автосалона 2023 года, а в продажу кроссовер поступит еще через год. Ранее фотошпионы уже успели запечатлеть новый Volkswagen Tiguan. Машина получила матричные фары, новые бамперы и многое другое.

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