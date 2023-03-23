Электрический Ford Explorer отправляется в кругосветку

Электрический кроссовер Ford Explorer совершит кругосветное путешествие.

Фото: © Ford © Ford

Модель дебютировала всего несколько дней назад, и Ford уже анонсировал масштабную рекламную кампанию, которая охватит весь мир — новый Explorer отправится вокруг света, а пилотировать его будет путешественница Лекси Алфорд, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой человек, посетивший все страны мира. Экспедиция стартует в конце этого года, но маршрут пока не обнародован.

Для автомобилей Ford это уже не первое столь масштабное путешествие. Еще в 20-х годах прошлого века жительница Канады Алоха Вандервелл объехала весь мир на Model T, посетив в том числе Россию. Новому электрическому Explorer предстоит повторить этот подвиг, вот только в Россию он вряд ли завернет, так как с началом СВО Ford объявил об уходе с нашего рынка.

Ford Explorer — это модель, разработанная европейцами для европейцев, и начинка у его тоже европейская — платформу MEB позаимствовали у Volkswagen. Электрокару присвоили культовое имя, как это ранее произошло Mustang Mach-E, и придали облику «угловатости», чтобы максимально развести ее с соплатформенным и близким по габаритам Volkswagen ID.4.

Пока известно лишь то, что электрокар предложат с задним и передним приводом, а его аккумулятор можно будет зарядить с 10 до 80 процентов за 25 минут. По неофициальным данным, базовый вариант получит 170-сильный мотор и батарею на 52 киловатт-часа, обеспечивающую до 351 километров хода. Но вряд ли в экспедицию снарядят именно такой Explorer.