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44 минуты назад

В России появится новый китайский автобренд

Lenta.ruиещё 5

В России появится новый китайский автобренд Jetour, продажи у дилеров стартуют в мае 2023 года. Об этом пишет Autonews.ru.

Двумя первыми машинами Jetour на российском рынке станут кроссоверы Dashing и X90 Plus. Dashing технически близок к Chery Tiggo 7. Презентованная новинка с панорамной крышей оснащена двухзонным климат-контролем, аудиосистемой Sony и необычной опцией — камерой для видеозвонков, направленной на водителя. Похожая есть и в более крупной модели X90 Plus, которая является полноценным семиместным автомобилем с раскладывающимся третьим рядом сидений.

Dashing будет продаваться в России с турбированными моторами объемом 1,5 или 1,6 литра, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Для X90 Plus предусмотрены двигатели 1,6 и 2,0 литра исключительно на автомате. Точные цены на новые автомобили пока не известны, но, как сообщил источник издания, они будут «в рынке».

Бренд Jetour был создан концерном Chery в 2018 году и проводит активную мировую экспансию. Сейчас автомобили марки представлены более чем в 30 странах, но еще не вышли на крупные рынки Северной Америки и Европы. В 2023 году Jetour планирует реализовать в России 15 тысяч автомобилей и выйти на пятое место по продажам среди китайских марок. Заместитель генерального директора по международному маркетингу Jetour Цзян Шэн заявил, что в России будет создан инженерный центр марки, также изучается возможность запуска локального производства.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье планируют собирать китайские автомобили премиум-бренда Hongqi. По словам гендиректора компании «Автосмарт», которая выкупила завод, Максима Шишко, Hongqi может стать полноценной заменой таким европейским брендам, как Mercedes, BMW и Audi.

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