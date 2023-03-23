Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
18 минут назад

Сколько стоят самые доступные китайские автомобили в России

Motor.ru

Начальная цена абсолютного большинства «китайцев» перевалила за два миллиона рублей. Исключение — кроссовер Haval Jolion, который в «базе» предлагается за 1,9 миллиона, а также производится в России, и потому подпадает под программу льготного автокредитования. Остальные марки из КНР устанавливают более высокие цены: как отмечают в «Автостате», это позволяет рынок, на котором нет альтернатив.

Перечислены самые дешевые китайские автомобили в России
Фото: Motor.ruMotor.ru

Второй по доступности китайский автомобиль в России — Chery Tiggo 4 — стоит от двух миллионов рублей, однако его средневзвешенная цена ниже, чем у Jolion, и составляет 2,14 миллиона. У кроссовера Haval этот показатель равен 2,25 миллиона рублей.

Средневзвешенная стоимость Omoda C5 — 2,57 миллиона, Geely Coolray — 2,58 миллиона, Chery Tiggo 7 Pro — 2,72 миллиона, Haval F7 и Haval F7x — 2,8 миллиона. Geely Altas Pro в среднем стоит 3,07 миллиона рублей, а показатели Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL превышают планку в четыре миллиона — 4,04 миллиона и 4,42 миллиона рублей соответственно.

Дилеры отмечают, что именно высокая стоимость отпугивает потенциальных покупателей в половине случаев. При этом доля «китайцев» на российском рынке увеличивается, так как пока им нет альтернатив.

Если же на рынке появятся модели стоимостью 1,6-1,7 миллиона рублей, они быстро завоюют популярность, отметил глава «Автостата» Сергей Целиков. Еще больший потенциал у более дешевых машин сегмента до 1,5 миллиона, а потому аналитики прочат успех обновленной Lada Vesta, которая должна появиться в продаже в апреле. В тот же сегмент могут войти иранские машины, которые сейчас проходят сертификацию.

Автоновости,Chery Tiggo 7,Chery Tiggo,Lada Vesta,Chery,Geely,Lada,Сергей Целиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий