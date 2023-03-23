Перечислены самые дешевые китайские автомобили в России

Начальная цена абсолютного большинства «китайцев» перевалила за два миллиона рублей. Исключение — кроссовер Haval Jolion, который в «базе» предлагается за 1,9 миллиона, а также производится в России, и потому подпадает под программу льготного автокредитования. Остальные марки из КНР устанавливают более высокие цены: как отмечают в «Автостате», это позволяет рынок, на котором нет альтернатив.

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Второй по доступности китайский автомобиль в России — Chery Tiggo 4 — стоит от двух миллионов рублей, однако его средневзвешенная цена ниже, чем у Jolion, и составляет 2,14 миллиона. У кроссовера Haval этот показатель равен 2,25 миллиона рублей.

Средневзвешенная стоимость Omoda C5 — 2,57 миллиона, Geely Coolray — 2,58 миллиона, Chery Tiggo 7 Pro — 2,72 миллиона, Haval F7 и Haval F7x — 2,8 миллиона. Geely Altas Pro в среднем стоит 3,07 миллиона рублей, а показатели Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL превышают планку в четыре миллиона — 4,04 миллиона и 4,42 миллиона рублей соответственно.

Дилеры отмечают, что именно высокая стоимость отпугивает потенциальных покупателей в половине случаев. При этом доля «китайцев» на российском рынке увеличивается, так как пока им нет альтернатив.