Great Wall готовит несколько мощных гибридов на новой платформе

Китайский концерн Great Wall в апреле представит мощный гибрид на новейшей архитектуре Hi4.

Фото: © Haval © Haval

Некоторые подробности о платформе уже обнародованы. Например, известно, что гибридны, в основу которых ляжет эта «тележка», могут быть оснащены установкой общей мощностью до 460 лошадиных сил. Также Hi4 позволяет реализовать высокоточную систему управления вектором тяги и систему управления расходом энергии.

Hi4 расшифровывается следующим образом: H — от Hybrid (гибрид), i — от Intellectual (интеллектуальный), а 4 означает полный привод. Эта платформа послужит основой для всех будущих гибридов брендов, входящих в состав Great Wall.

Первой моделью на новой платформе Hi4 станет крупный кроссовер Haval Xiaolong Max, который дебютирует в Китае в апреле. По габаритам он сравним с Kia Sorento или Hyundai Santa Fe, а в движение его приводит электромотор на 150 киловатт (204 лошадиные силы), установленный на задней оси. Что же касается ДВС, то, по неофициальным данным, это будет агрегат объемом 1,5 литра — версиям попроще достанется «атмосферник», а помощнее — турбомотор.

Great Wall приводит еще несколько цифр. Так, тепловая эффективность двигателя внутреннего сгорания, который входит в состав бензоэлектрической установки и выступает в роли генератора, составляет 41,5 процента. Такого результата удалось добиться за счет непосредственного впрыска топлива и технологии рециркуляции выхлопных газов. Колеса же вращают электромоторы — один или два, в зависимости от версии. Их суммарная пиковая отдача может достигать 340 киловатт.