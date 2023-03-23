Great Wall готовит несколько мощных гибридов на новой платформе

Китайский концерн Great Wall в апреле представит мощный гибрид на новейшей архитектуре Hi4.
Некоторые подробности о платформе уже обнародованы. Например, известно, что гибридны, в основу которых ляжет эта «тележка», могут быть оснащены установкой общей мощностью до 460 лошадиных сил. Также Hi4 позволяет реализовать высокоточную систему управления вектором тяги и систему управления расходом энергии.
Hi4 расшифровывается следующим образом: H — от Hybrid (гибрид), i — от Intellectual (интеллектуальный), а 4 означает полный привод. Эта платформа послужит основой для всех будущих гибридов брендов, входящих в состав Great Wall.
Первой моделью на новой платформе Hi4 станет крупный кроссовер Haval Xiaolong Max, который дебютирует в Китае в апреле. По габаритам он сравним с Kia Sorento или Hyundai Santa Fe, а в движение его приводит электромотор на 150 киловатт (204 лошадиные силы), установленный на задней оси. Что же касается ДВС, то, по неофициальным данным, это будет агрегат объемом 1,5 литра — версиям попроще достанется «атмосферник», а помощнее — турбомотор.
Great Wall приводит еще несколько цифр. Так, тепловая эффективность двигателя внутреннего сгорания, который входит в состав бензоэлектрической установки и выступает в роли генератора, составляет 41,5 процента. Такого результата удалось добиться за счет непосредственного впрыска топлива и технологии рециркуляции выхлопных газов. Колеса же вращают электромоторы — один или два, в зависимости от версии. Их суммарная пиковая отдача может достигать 340 киловатт.
Последовательные гибридны на основе Hi4 будут примерно на восемь процентов экономичнее конкурентов за счет системы управления расходом энергии, смогут проезжать на одном заряде батареи до 100 километров, а зарядка от 10 до 80 процентов будет занимать полчаса. Упомянутая система управления тягой собственной разработки Great Wall способна практически моментально перебрасывать крутящий момент между осями для более безопасного прохождения поворотов.