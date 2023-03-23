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23 минуты назад

Техосмотр в России может резко подорожать

Motor.ru

В России может существенно вырасти стоимость техосмотра.

Техосмотр в России может резко подорожать
Фото: Motor.ruMotor.ru

К этому может привести передача контроля за операторами техосмотра от автостраховщиков в Росакредитацию. Инициатором выступили российские власти — по мнению Министерства экономики, такое решение позволит сократить расходование государственного бюджета, и снизить траты операторов техобслуживания. Законопроект был разработан еще в 2020 году, его уже поддержал Центральный банк России и некоторые участники рынка техосмотра.

Автором законопроекта стал сенатор Андрей Кутепов. По его мнению, Российскому союзу автостраховщиков «несвойственно» заниматься аккредитацией операторов ТО, поэтому он предлагает передать эти полномочия Росаккредитации.

Инициатива уже вызвала одобрение Центрального банка и рядя участников рынка. На прошлой же неделе законопроект прошел одобрение в Минэкономики — ведомство направило его для внесения в Госдуму с рекомендацией поддержать предложенный подход.

В ведомстве отметили, что для запуска работы Росаккредитации будут необходимы новый штат сотрудников и цифровые сервисы: система для аккредитации и единый реестр операторов. Финансирование на это выделят в 2023-2025 годах, объемы не раскрываются.

Дополнительные расходы на реорганизацию системы планируют включить в тарифы техосмотр, что закономерно приведет к росту тарифов для конечных потребителей.

Техосмотр планомерно дорожает в России с тех пор, как его решили полностью узаконить. О последнем повышении цен стало известно в конце декабря прошлого года. Эксперты проанализировали документы об изменении тарифов в разных регионах и пришли к выводу, что тарифы вырастут в среднем на 57 процентов.

Автоновости,Андрей Кутепов,Росаккредитация,Банк России,Госдума,
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