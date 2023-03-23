Завод под Москвой может начать выпуск китайских конкурентов Mercedes

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье может начать выпускать китайских конкурентов некогда производимого на мощностях предприятия Е-класса, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"На фоне появившейся ранее информации о развертывании производства автомобилей премиум-бренда на выкупленном у "Мерседеса" компанией "Автодом" заводе в Солнечногорском районе Московской области, логичным выглядит выпуск там моделей китайской марки Hongqi. Новый владелец предприятия уже подтвердил, что это будут дорогие авто из Поднебесной.
Да и Hongqi достаточное время готовит почву для масштабного выхода на российский рынок. Роскошный суббренд FAW уже получил ОТТС на флагманский седан H9 и четырехдверку попроще - H5. Последняя длиной без малого 5 м как раз сопоставима с Mercedes-Benz E-класса по габаритам, характеристикам и оснащению. Так что сборка у нас китайских "Мерседесов", как у только что посетившего столицу Си Дзиньпиня, выглядит вполне логично", - отметили эксперты.