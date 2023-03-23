Завод под Москвой может начать выпуск китайских конкурентов Mercedes

Да и Hongqi достаточное время готовит почву для масштабного выхода на российский рынок. Роскошный суббренд FAW уже получил ОТТС на флагманский седан H9 и четырехдверку попроще - H5. Последняя длиной без малого 5 м как раз сопоставима с Mercedes-Benz E-класса по габаритам, характеристикам и оснащению. Так что сборка у нас китайских "Мерседесов", как у только что посетившего столицу Си Дзиньпиня, выглядит вполне логично", - отметили эксперты.