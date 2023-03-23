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31 минуту назад

Китайские Mercedes вместо немецких. Что будут собирать на заводе в Подмосковье

Российская Газета

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье может начать выпускать китайских конкурентов некогда производимого на мощностях предприятия Е-класса, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.

Завод под Москвой может начать выпуск китайских конкурентов Mercedes
Фото: Константин Завражин/РГКонстантин Завражин/РГ

"На фоне появившейся ранее информации о развертывании производства автомобилей премиум-бренда на выкупленном у "Мерседеса" компанией "Автодом" заводе в Солнечногорском районе Московской области, логичным выглядит выпуск там моделей китайской марки Hongqi. Новый владелец предприятия уже подтвердил, что это будут дорогие авто из Поднебесной.

Да и Hongqi достаточное время готовит почву для масштабного выхода на российский рынок. Роскошный суббренд FAW уже получил ОТТС на флагманский седан H9 и четырехдверку попроще - H5. Последняя длиной без малого 5 м как раз сопоставима с Mercedes-Benz E-класса по габаритам, характеристикам и оснащению. Так что сборка у нас китайских "Мерседесов", как у только что посетившего столицу Си Дзиньпиня, выглядит вполне логично", - отметили эксперты.

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