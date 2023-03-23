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12 минут назад

"Автотор" будет собирать электрические грузовики Foton

Российская Газета

На заводе "Автотор" будут собирать электрические грузовики Foton, об этом информируют "Китайские автомобили", которые также публикуют фото машин в цехах калининградского предприятия.

"Автотор" будет собирать электрические грузовики Foton
Фото: www.китайские-автомобили.рфwww.китайские-автомобили.рф

На одном из снимков их несколько десятков, на другом - всего три. Это электрические грузовики с двигателем FTTB064 мощностью 87 л.с. (пиковая достигает 156 л.с.).

Модель называется Foton iBlue EV. Ее размеры 5995 x 2200 x 3140 мм. Грузоподъемность составляет 1230 кг при полной снаряженной массе 4495 кг. Габариты грузового отсека - 4170 x 2100 мм. Емкость батареи - 104 кВт ч. Заряда должно хватать грузовику на 410 км.

Напомним, в январе "Автотор" запустил производство седана Kaiyi E5. Не так давно стала известна цена топовой версии автомобиля.

В конце сентября 2022 года "Автотор" завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде собирались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта 2022 года в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек.

www.китайские-автомобили.рф
Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,
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