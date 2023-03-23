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55 минут назад

Geely запатентовала в России новый кроссовер Haoyue L

Газета.Ruиещё 1

Компания Geely запатентовала в России новый кроссовер Geely Haoyue L. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Изображения автомобиля, дебютировавшего в Китае в ноябре прошлого года, опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Geely запатентовала в России новый кроссовер Haoyue L
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

У автомобиля полностью переработан дизайн передней части, а над дверью багажного отсека установлен спойлер. После обновления габаритная длина семиместного кроссовера увеличилась на 25 мм, до 4860 мм: этот Geely на 5 см длиннее нынешнего поколения Kia Sorento. Колесная база Geely Haoyue L — 2825 мм.

Под капотом новинки 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 325 Нм. Предыдущая версия машины оснащается мотором 1.8. В передней подвеске обновленного кроссовера используются стойки McPherson, задняя — независимая многорычажная.

О планах привезти Haoyue L в Россию Geely пока не сообщала.

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