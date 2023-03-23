Гибридный кроссовер Wey Lanshan проезжает 1200 км без дозаправки

Компания Great Wall, владеющая брендом Wey, пытается выйти из провального для неё 2022 года за счёт выпуска на рынок SUV-флагмана – гибридного кроссовера Lanshan. Данная модель должна улучшить финансовое состояние компании, она проезжает 1200 км без дозаправки и подзарядки.

Фото: Car.ru Car.ru

Продажи автомобилей в КНР у Great Wall Motor снизились на протяжении прошедшего года со 143 тысяч до 70 тысяч единиц техники. Самая дорогостоящая модель, по мнению производителя, должна спасти ситуацию. Примером являются успехи потенциального конкурента – предприятия Leading Ideal.

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Данная структура увеличила продажи машин в минувшем году за счёт гибридных кроссоверов, которые разошлись по стране в количестве 133 тысячи экземпляров.

Новый полноразмерный «паркетник» Wey Lanshan от Great Wall очень схож по некоторым параметрам и дизайну с «кроссом» Leading Ideal L9. Модель действительно получилась крупной: длина кузова – 5156 мм, высота – 1805 мим, ширина – 1980 мм. Межосевое расстояние не превышает 3050 мм, установлены колёсные диски на 21 дюйм.

Дизайнеры предложили вставить в задний бампер муляжные патрубки выхлопной системы. Настоящую трубу для выпуска отработанных газов спрятали слева за бампером и «по дизельному» направили вниз. В машине используется пружинная подвеска наряду с пассивными амортизаторами.

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Салон у Wey Lanshan шестиместный, причём, сиденье водителя и кресло переднего пассажира имеют почти одинаковый набор штатных функций. Речь идёт об электроприводе, модуле подогрева, принудительной вентиляции и массаже. У шофёрского сиденья нет специальной выдвижной подставки для ног.

Кресло переднего пассажира можно опустить в практически лежачее положение даже во время движения машины. Верхняя точка крепления ремня безопасности имеется непосредственно на спинке.

Во втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, имеющие только подогрев, а у спаренных сидений в третьем ряду нет даже этой функции. В салоне установили три дисплея в ряд, по данной причине создаётся иллюзия панорамы. Дефлекторы вентиляции спрятали, на «торпеде» – минимум аналоговых клавиш.

На экране, размещённом за рулевой колонкой, изображены виртуальные шкалы приборов, второй дисплей относится к мультимедийной системе. Она получила оболочку новой генерации Coffee OS2. Проекционный экран установили напротив переднего пассажирского кресла. В перечне штатных опций присутствует и панорамная крыша.

Полноразмерный кроссовер Lanshan по своей конструкции является последовательно подключаемым «гибридом». В машине установлен силовой агрегат L.E.M.O.N. DHT. Подобная система используется также в моделях брендов Haval и Wey.

Тяговый аккумулятор ёмкостью 43,5 кВт ч разместили под полом. С полным баком высокооктанового бензина и максимальной зарядке батареи дальность хода «паркетника» составляет 1200 км.

Бензиновый турбированный двигатель с рабочей камерой 1,5 л и мощностью 150 л. с. не является основным. Он работает в режиме генератора, тогда как в движение машину приводят два электромотора. Мощность переднего составляет 177 л. с., задний обладает производительностью 299 л. с., суммарная отдача данной установки достигает 476 л. с.