Гибридный кроссовер Wey Lanshan проезжает 1200 км без дозаправки

Компания Great Wall, владеющая брендом Wey, пытается выйти из провального для неё 2022 года за счёт выпуска на рынок SUV-флагмана – гибридного кроссовера Lanshan. Данная модель должна улучшить финансовое состояние компании, она проезжает 1200 км без дозаправки и подзарядки.
Продажи автомобилей в КНР у Great Wall Motor снизились на протяжении прошедшего года со 143 тысяч до 70 тысяч единиц техники. Самая дорогостоящая модель, по мнению производителя, должна спасти ситуацию. Примером являются успехи потенциального конкурента – предприятия Leading Ideal.
Данная структура увеличила продажи машин в минувшем году за счёт гибридных кроссоверов, которые разошлись по стране в количестве 133 тысячи экземпляров.
Новый полноразмерный «паркетник» Wey Lanshan от Great Wall очень схож по некоторым параметрам и дизайну с «кроссом» Leading Ideal L9. Модель действительно получилась крупной: длина кузова – 5156 мм, высота – 1805 мим, ширина – 1980 мм. Межосевое расстояние не превышает 3050 мм, установлены колёсные диски на 21 дюйм.
Дизайнеры предложили вставить в задний бампер муляжные патрубки выхлопной системы. Настоящую трубу для выпуска отработанных газов спрятали слева за бампером и «по дизельному» направили вниз. В машине используется пружинная подвеска наряду с пассивными амортизаторами.
Салон у Wey Lanshan шестиместный, причём, сиденье водителя и кресло переднего пассажира имеют почти одинаковый набор штатных функций. Речь идёт об электроприводе, модуле подогрева, принудительной вентиляции и массаже. У шофёрского сиденья нет специальной выдвижной подставки для ног.
Кресло переднего пассажира можно опустить в практически лежачее положение даже во время движения машины. Верхняя точка крепления ремня безопасности имеется непосредственно на спинке.
Во втором ряду установлены раздельные «капитанские» кресла, имеющие только подогрев, а у спаренных сидений в третьем ряду нет даже этой функции. В салоне установили три дисплея в ряд, по данной причине создаётся иллюзия панорамы. Дефлекторы вентиляции спрятали, на «торпеде» – минимум аналоговых клавиш.
На экране, размещённом за рулевой колонкой, изображены виртуальные шкалы приборов, второй дисплей относится к мультимедийной системе. Она получила оболочку новой генерации Coffee OS2. Проекционный экран установили напротив переднего пассажирского кресла. В перечне штатных опций присутствует и панорамная крыша.
Полноразмерный кроссовер Lanshan по своей конструкции является последовательно подключаемым «гибридом». В машине установлен силовой агрегат L.E.M.O.N. DHT. Подобная система используется также в моделях брендов Haval и Wey.
Тяговый аккумулятор ёмкостью 43,5 кВт ч разместили под полом. С полным баком высокооктанового бензина и максимальной зарядке батареи дальность хода «паркетника» составляет 1200 км.
Бензиновый турбированный двигатель с рабочей камерой 1,5 л и мощностью 150 л. с. не является основным. Он работает в режиме генератора, тогда как в движение машину приводят два электромотора. Мощность переднего составляет 177 л. с., задний обладает производительностью 299 л. с., суммарная отдача данной установки достигает 476 л. с.
Электроника запрограммирована на семь режимов езды, предусмотрен и внедорожный. До контрольных 100 км/ч SUV-флагман Wey Lanshan разгоняется за 5,0 с. На китайский рынок новинку выведут в апреле. Заявленная стоимость «кросса» в эквиваленте к валюте США составляет от 44,5 до 51 тысячи долларов.